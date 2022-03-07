США профинансируют мероприятия по поддержке «свободы СМИ» в Афганистане

Госдепартамент США намерен выделить средства на программу мероприятий, поддерживающих «свободу СМИ» и «свободу выражения мнений» в Афганистане. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

Как напомнили в Госдепе, ссылаясь на данные Международной федерации журналистов, после того как к власти в Афганистане пришли представители движения «Талибан»*, в стране перестали работать 318 средств массовой информации. В их число вошли десятки местных телеканалов, радиостанций и иных ресурсов.

На этом фоне Отдел общественной дипломатии посольства Соединённых Штатов сообщил, что принимает к рассмотрению заявки на участие в проекте «по поддержке свободы СМИ и свободы выражения мнений в большинстве провинций Афганистана».

Будущим подрядчикам предстоит работать по направлениям, связанным в том числе с безопасностью журналистов, отсутствием доступа к информации, а также с особенностями координации между организациями по защите СМИ и свободы слова.

Грант планируется выделить на один год, а максимальный размер финансирования составит $500 тыс. При необходимости программу могут продлить на такой же срок и дополнительно выплатить ту же сумму, уточняется в документе.

«Проект направлен на нивелирование некоторых основных трудностей, препятствующих журналистам без рисков освещать события, информировать общественность и зарабатывать на жизнь. Это будет способствовать сохранению свободы выражения мнений и свободы СМИ в Афганистане», — говорится в описании гранта.

По словам научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, для США Афганистан является территорией, которая позволяет оказывать давление на ключевых игроков в Евразии — Китай, Индию, Россию и страны Центральной Азии.

«Вероятно, этой цели можно будет достичь с помощью поддержки афганских медиа. Не думаю, что у них получится, потому что достаточно сложно лоббировать либеральные ценности в мусульманской стране. Более того, важно учитывать, что в Афганистане уже как минимум одно поколение выросло с чувством ненависти к американцам в период американской оккупации. Также не исключено, что подобная программа поддержки СМИ может быть нацелена на создание хаоса — например, формирование основы для возникновения новых радикальных организаций», — заявил он в беседе с RT.

Кроме того, эксперт напомнил, что участие в афганской кампании обошлось американцам примерно в $2 трлн. По словам Блохина, несмотря на масштабы финансирования, Вашингтон не добился каких-либо ощутимых результатов в Афганистане.

«Разумеется, Штатам хотелось бы сохранить своё влияние в стране. Поэтому сейчас американцы стараются хотя бы как-то «зацепиться» в Афганистане. В частности, в сфере СМИ Соединённые Штаты пытаются наверстать то, чего не получилось добиться грубой военной силой», — констатировал собеседник RT.

31 августа 2021 года военнослужащие США покинули Афганистан после 20 лет «борьбы с терроризмом».

За время пребывания в стране американцы потеряли более 2 тыс. человек, ещё 20 тыс. получили ранения. По информации агентства Associated Press, за тот же период в Афганистане погибли свыше 47 тыс. мирных жителей.

Решение президента Соединённых Штатов Джо Байдена вывести воинский контингент из республики неоднократно подвергалось критике.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.