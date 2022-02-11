В ООН выступили за разблокировку активов Афганистана

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал разблокировать замороженные активы Афганистана.

«Мы и ранее заявляли и призывали высвободить замороженные активы Афганистана», — приводит ТАСС заявление Дюжаррика.

По его мнению, одной гуманитарной помощи будет недостаточно для покрытия существенных потребностей афганского населения в долгосрочной перспективе.

Таким образом он прокомментировал решение американского президента США Джо Байдена заморозить принадлежащие стране $7 млрд, половина из которых якобы будет направлена на гуманитарные нужды.