В ООН выступили за разблокировку активов Афганистана

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Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал разблокировать замороженные активы Афганистана.
В ООН выступили за разблокировку активов Афганистана
  • AP

«Мы и ранее заявляли и призывали высвободить замороженные активы Афганистана», — приводит ТАСС заявление Дюжаррика.

По его мнению, одной гуманитарной помощи будет недостаточно для покрытия существенных потребностей афганского населения в долгосрочной перспективе.

Таким образом он прокомментировал решение американского президента США Джо Байдена заморозить принадлежащие стране $7 млрд, половина из которых якобы будет направлена на гуманитарные нужды.

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