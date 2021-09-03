Плата за выход: почему более половины избирателей в США хотят отставки Байдена

Более 50% избирателей в США считают, что президент Джо Байден должен подать в отставку или быть подвергнут импичменту из-за того, как проходил вывод американских войск из Афганистана. Об этом свидетельствуют результаты опроса Rasmussen Reports. Большинство респондентов, высказавших такую точку зрения, — республиканцы, однако среди недовольных Байденом есть как независимые избиратели, так и сторонники Демпартии. Эксперты отмечают, что Байден не уйдёт с поста главы государства добровольно, однако Республиканская партия будет использовать провал его администрации в Афганистане, чтобы пошатнуть позиции демократов на предстоящих промежуточных выборах в конгресс.

Более половины американских избирателей считают, что президент Джо Байден должен либо добровольно уйти в отставку, либо быть подвергнут импичменту из-за действий его администрации в Афганистане. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Rasmussen Reports, который проводился в США 30 и 31 августа — в последние дни присутствия американских военных в Афганистане.

Согласно данным исследования, 52% американских избирателей (75% республиканцев, 48% независимых и 32% демократов) считают, что Байден должен подать в отставку. Не согласны с этим 39% респондентов и 9% не определились с ответом.

При этом 60% опрошенных заявили, что Байден должен быть отстранён от власти через импичмент — с такой позицией согласились 83% республиканцев, 58% независимых избирателей и 40% демократов.

По данным другого опроса Rasmussen Reports, 62% избирателей полагают, что конгресс должен расследовать обстоятельства вывода американской группировки из Афганистана, 28% выступают против этой меры и 10% не определились с ответом.

Напомним, решение вывести все американские войска из Афганистана к 31 августа и поспешная эвакуация спровоцировали наступление боевиков движения «Талибан»* на силы проамериканского правительства страны. Заняв обширные районы в сельской местности, талибы начали захватывать крупные города и административные центры.

Байден и представители его администрации заявляли о наличии у правительства Афганистана сил и средств для того, чтобы удержать власть, однако 15 августа талибы без боя вошли в Кабул и объявили об установлении контроля над всей страной. Президент Ашраф Гани бежал из страны.

Эвакуация из Кабула

После захвата Кабула США и ряд других стран начали экстренную эвакуацию своих граждан, а также афганцев, сотрудничавших с Западом. При этом американские военные оставили свою крупнейшую авиабазу — аэродром Баграм — ещё в начале июля. В то же время талибы взяли под свой контроль границы страны и контрольно-пропускные пункты. В результате покинуть Афганистан можно было только на самолёте, вылетев из кабульского аэропорта.

Это привело к тому, что аэропорт начали осаждать тысячи желающих покинуть страну афганцев, сотрудничавших с правительством, армией США и международной коалицией. В соцсетях появлялись шокирующие видеозаписи того, как бегущие по взлётной полосе люди цепляются за обшивку и шасси покидающих Кабул американских военных самолётов.

26 августа в аэропорту афганской столицы произошёл теракт, жертвами которого стали более 170 человек, включая 13 американских военных. Ответственность за атаку взяло на себя афганское подразделение «Исламского государства»**.

Несмотря на шквал критики в свой адрес в стране и за рубежом, президент Джо Байден 31 августа, в день когда последние американские военнослужащие покинули Кабул, назвал вывод контингента США и эвакуацию успешной миссией.

Однако с такой оценкой не согласились в Республиканской партии. Более 20 конгрессменов 31 августа подготовили резолюцию, в которой призывали Байдена подать в отставку.

«Выход президента Байдена из Афганистана представляет собой абсолютную катастрофу. Его решение оставить военные объекты и средства и вывести войска США до завершения необходимой эвакуации американцев и союзников, запомнится, пожалуй, как самая большая и самая поразительная ошибка внешнеполитического толка в нашей истории», — заявил конгрессмен Майк Джонсон.

Авторы резолюции также призвали подать в отставку главу Пентагона Ллойда Остина и председателя Объединённого комитета начальников штабов генерала Марка Милли.

В свою очередь, сенаторы-республиканцы Марко Рубио, Рой Блант и Бен Сасс из комитета по разведке направили Байдену письмо с критикой. В нём они заявили, что действия его администрации демонстрируют «абсолютное непонимание динамики конфликта» и привели к провальному для Вашингтона завершению 20-летнего пребывания в стране.

Сенаторы подчёркивали, что стремительный захват власти талибами, возможность которого на протяжении нескольких месяцев отрицали Байден и его команда, «был полностью предсказуем и предотвратим».

«Многие в конгрессе высказывали насчёт этого предостережения не один месяц, а значит, ни вы, ни ваши советники не должны были удивляться результатам вашего решения о поспешном выводе войск, в результате которого наши афганские партнёры и союзники по всему миру были брошены», — заявили сенаторы.

Авторы письма добавили, что «Талибан» смог подавить правительственные силы из-за того, что вооружённые силы США прекратили их поддержку с воздуха. По их словам, «противники» Америки теперь используют эту неудачу, чтобы «донести до всего мира, что США — ненадёжный партнёр».

Линия партии

С критикой на Байдена обрушился и экс-президент США Дональд Трамп. Ранее он заявлял, что его администрация якобы оставила демократу некий план, следуя которому, произошедшего удалось бы избежать. По завершении эвакуации Трамп заявил, что Байден должен извиниться перед всем миром.

«Он обязан принести извинения. Я считаю, что ему лучше всего извиниться перед американским народом и перед миром — нам много кто помогал в Афганистане, и в итоге мы ушли, и всем остальным пришлось уйти вместе с нами, и весь мир заслуживает здесь извинений», — заявил Трамп в эфире телеканала Fox Business.

Джо Байден

Reuters

© Jonathan Ernst

Экс-президент отметил, что эти события нанесли серьёзный удар по репутации США.

«Наши союзники уже не будут нас воспринимать по-прежнему. Они потеряли уважение к нашей стране в огромной, совершенно невероятной мере. Могу себе представить, как чувствуют себя генералы. Все наши военные были унижены. Наша страна была унижена тем, как они оттуда ушли. Вывод войск был катастрофой и это выглядело так, словно... и не то, что даже выглядело, а так и было: они нам сказали убираться. Назначили нам дату, и всё», — посетовал Дональд Трамп.

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Результаты опросов Rasmussen Reports в целом адекватно отражают настроения американцев по ситуации в Афганистане, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв. При этом добровольный уход Байдена или его отстранение от власти маловероятны, добавил эксперт.

«Сам Байден не уйдёт в отставку, а импичмент не допустят демократы. Учитывая, что у Демократической партии большинство в конгрессе, они будут всячески препятствовать этому. Если импичмент состоится, то это будет ударом не только по Байдену, но и по Демпартии, которая готовится к промежуточным выборам в конгресс», — пояснил собеседник RT.

При этом политические оппоненты демократов постараются извлечь из этой ситуации как можно больше выгоды, добавил Рогулёв.

«Республиканцы используют эту ситуацию по максимуму. Сейчас у избирателей закрепится точка зрения о том, что Республиканская партия намного лучше решает подобные вопросы, вследствие чего у неё прибавится сторонников. Однако постоянно вызывать ажиотаж в рамках СМИ тема Афганистана не будет, и в итоге к следующим президентским выборам определяющими факторами будут экономика США и эпидемиологическая обстановка в стране. Если Байден успешно справится с этими вопросами, то провал Афганистана сильно не повлияет на его шансы, хотя, безусловно, это пятно останется на его политической деятельности», — считает эксперт.

В свою очередь, политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с RT заявил, что рейтинги Байдена падают повсеместно по всем показателям.

«Безусловно, рейтинг Байдена падает, и это связано с тем, что всё больше американцев понимает, что ему не удаётся быть успешным президентом, ведь у него есть очевидные проблемы с тем, чтобы управлять страной. К тому же, провал в Афганистане запомнился тем, что Байден на несколько дней спрятался и не выходил на публику. Это, конечно, сильно ударило по его рейтингу», — подчеркнул эксперт.

Сейчас подать в отставку для Байдена означало бы ещё сильнее подорвать свой имидж и репутацию партии, добавил Дудаков, поэтому президент США утверждает, что эвакуация из Афганистана прошла успешно.

«Байден не покинет пост президента добровольно. Но если возникнут серьёзные проблемы со здоровьем, он, конечно, уйдёт. Ожидаю, что он досидит свой первый срок, но на второй вряд ли будет избираться. Маловероятно, что Байдену объявят импичмент, тем более что у демократов большинство в конгрессе и, соответственно, они не будут запускать эту процедуру. Однако эта ситуация и низкие рейтинги Байдена, несомненно, ударят по демократам на предстоящих промежуточных выборах в конгресс в ноябре 2022 года», — заключил эксперт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.