Новая власть: представители «Талибана» сообщили, что главой правительства в Афганистане станет лидер движения

Новое правительство Афганистана возглавит лидер талибов* Хайбатулла Ахундзада, передают СМИ со ссылкой на представителей радикального движения. Сообщается, что консультации по вопросам формирования кабмина почти завершены. Официальный представитель талибов Мохаммад Наим отметил, что точная дата объявления состава правительства пока неизвестна, но это произойдёт в ближайшие дни.

Лидер радикального движения «Талибан»* Хайбатулла Ахундзада должен возглавить новое правительство Афганистана. Об этом телеканалу TOLOnews сообщил член комиссии талибов по культуре Анамулла Самангани. По его словам, консультации по вопросам формирования нового органа управления страной почти завершены.

«Он будет главой правительства, и на этот счёт не должно быть никаких сомнений», — заявил Самангани.

Политический аналитик Мохаммад Хасан Хакияр выразил мнение, что в новой структуре власти Ахундзада займёт пост лидера Афганистана, под руководством которого будет работать премьер-министр или президент страны.

В свою очередь, официальный представитель талибов Мохаммад Наим заявил РИА Новости, что точной даты объявления состава кабмина пока нет.

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«Мы назовём состав нового правительства в самое ближайшее время, как это станет возможным», — добавил Наим, уточнив, что вопрос с выбором кандидатов на посты министров уже почти решён.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что процесс формирования кабинета министров находится на завершающей стадии. Телеканал привёл слова одного из лидеров талибов Анаса Хаккани, который заявил, что работа по этому направлению выполнена на 90—95%.

«20 лет американцы пытались «цивилизовывать» афганцев»

Комментируя итоги американской кампании в Афганистане, президент России Владимир Путин раскритиковал подход Вашингтона: «20 лет американские войска присутствовали на этой территории и 20 лет пытались... «цивилизовывать» людей, которые живут там, а по сути — внедрять свои нормы и стандарты жизни в самом широком смысле этого слова, в том числе и в политической организации общества», — сказал российский лидер в ходе беседы со школьниками, состоявшейся в рамках марафона общества «Знание».

«Результат? Одни трагедии, одни потери и для тех, кто это делал, — для Соединённых Штатов, и тем более для тех людей, которые живут на территории Афганистана. Результат нулевой, если не сказать в минус всё пошло», — сказал Путин.

По его словам, это произошло из-за того, что американцы подходили к решению афганского вопроса без учёта истории, культуры и философии этих людей, без уважения к их традициям.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров назвал обеспечение безопасности союзников в Центральной Азии главной задачей Москвы после вывода натовского военного контингента из Афганистана. В ходе выступления в МГИМО он подчеркнул, что от этого напрямую зависит безопасность южных рубежей России.

© REUTERS/Omar Sobhani

Лавров также выразил надежду, что совместными усилиями удастся договориться о таких внешних шагах, которые будут способствовать созданию внутри Афганистана условий для формирования по-настоящему общенационального руководства.

Напомним, что 16 августа представители движения «Талибан» после захвата почти всей территории Афганистана объявили об окончании войны. 27 августа в Кабуле произошло несколько взрывов, жертвами которых стали более 170 человек, в том числе 13 американских военных. По данным СМИ, ответственность за атаки взяли на себя боевики «Исламского государства»**.

Корреспондент RT Мурад Газдиев 1 сентября опубликовал кадры из аэропорта Кабула, снятые после ухода оттуда подразделений США. В частности, на кадрах виден вертолёт, у которого разбиты стёкла и приборы, перерезаны провода. По словам журналиста, покидая Кабул, американцы уничтожали не только военную, но и гражданскую технику, а также оборудование в терминалах аэропорта.

За последние дни президент США Джо Байден несколько раз высказался на тему событий в Афганистане. Так, 31 августа он назвал выход американского контингента из этой страны успешной миссией. По его словам, Соединённые Штаты эвакуировали из Афганистана более 120 тыс. человек, что потребовало «самоотверженности американских войск и дипломатов», а также «профессионализма разведслужб».

Он также связал вывод войск из Афганистана с окончанием эры американских военных операций, направленных на переустройство других стран. Кроме того, Байден упомянул о публичных заявлениях талибов, которые рассказали о возможности безопасного выезда из Афганистана для всех желающих, в том числе афганцев, сотрудничавших с США. Глава Белого дома добавил, что Вашингтон располагает «рычагами воздействия», позволяющими проверить выполнение этих заявлений.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.