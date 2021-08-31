Пентагон опроверг сообщения о том, что военные США бросили в Кабуле служебных собак

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Пентагон опроверг появившиеся в сети сообщения о том, что американские военные, покидая Кабул, оставили там служебных собак.
Пентагон опроверг сообщения о том, что военные США бросили в Кабуле служебных собак
  • Reuters

«Военные США не оставляли собак в клетках в международном аэропорту имени Хамида Карзая, в том числе военных служебных собак, о которых сообщалось», — написал в Twitter пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.

На фотографиях, которые распространились в интернете, изображены «животные организации Kabul Small Animal Rescue», отметил он.

О том, что военные США якобы оставляют собак в Кабуле, ранее сообщила некоммерческая организация American Humane.

30 августа американский генерал Кеннет Маккензи заявил о завершении эвакуации войск США из Афганистана и окончании военной миссии Соединённых Штатов в стране.

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