Пентагон опроверг сообщения о том, что военные США бросили в Кабуле служебных собак

Пентагон опроверг появившиеся в сети сообщения о том, что американские военные, покидая Кабул, оставили там служебных собак.

«Военные США не оставляли собак в клетках в международном аэропорту имени Хамида Карзая, в том числе военных служебных собак, о которых сообщалось», — написал в Twitter пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.

На фотографиях, которые распространились в интернете, изображены «животные организации Kabul Small Animal Rescue», отметил он.

О том, что военные США якобы оставляют собак в Кабуле, ранее сообщила некоммерческая организация American Humane.

The American government is pulling out of #Kabul and leaving behind brave U.S. military contract working dogs to be tortured and killed at the hand of our enemies. We stand ready to bring them home! Read our CEO @RobinGanzert's full statement: https://t.co/IKhBkm4B7apic.twitter.com/ItFlthDTAi — American Humane (@AmericanHumane) August 30, 2021

30 августа американский генерал Кеннет Маккензи заявил о завершении эвакуации войск США из Афганистана и окончании военной миссии Соединённых Штатов в стране.