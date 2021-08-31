Генсек ООН надеется на формирование в Афганистане инклюзивного правительства

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш надеется на формирование в Афганистане инклюзивного правительства.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Призыв Генерального секретаря в адрес «Талибана»* состоит в том, что он хотел бы видеть формирование инклюзивного правительства, полное уважение прав человека, особенно женщин», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил о необходимости создания в Афганистане инклюзивного правительства.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.