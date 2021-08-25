В Пакистане заявили о необходимости создания в Афганистане инклюзивного правительства

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши по итогам встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил о необходимости создания в Афганистане инклюзивного правительства.

Reuters

«Пакистан является сторонником создания инклюзивного правительства в Афганистане, в котором представители всех народов смогут принять активное участие», — приводит слова Куреши агентство Khovar. Как подчеркнул пакистанский министр, на территории Афганистана проживают различные национальные меньшинства. Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду на формирование инклюзивного правительства в Афганистане.