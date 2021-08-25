В Пакистане заявили о необходимости создания в Афганистане инклюзивного правительства

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Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши по итогам встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил о необходимости создания в Афганистане инклюзивного правительства.
В Пакистане заявили о необходимости создания в Афганистане инклюзивного правительства
  • Reuters

«Пакистан является сторонником создания инклюзивного правительства в Афганистане, в котором представители всех народов смогут принять активное участие», — приводит слова Куреши агентство Khovar.

Как подчеркнул пакистанский министр, на территории Афганистана проживают различные национальные меньшинства.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду на формирование инклюзивного правительства в Афганистане.

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