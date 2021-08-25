В Пакистане заявили о необходимости создания в Афганистане инклюзивного правительства
- Reuters
«Пакистан является сторонником создания инклюзивного правительства в Афганистане, в котором представители всех народов смогут принять активное участие», — приводит слова Куреши агентство Khovar.
Как подчеркнул пакистанский министр, на территории Афганистана проживают различные национальные меньшинства.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду на формирование инклюзивного правительства в Афганистане.