Генсек ООН выразил надежду на формирование инклюзивного правительства в Афганистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду на формирование инклюзивного правительства в Афганистане.

«Давайте будем надеяться, что есть возможности для формирования инклюзивного правительства», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Гутерреш добавил, что призывает международное сообщество выступить с единых позиций, чтобы добиться от «Талибана»* действий в этом направлении.

Ранее представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что талибы хотят «дружеских отношений со всеми странами мира», включая США.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.