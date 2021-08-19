Генсек ООН выразил надежду на формирование инклюзивного правительства в Афганистане

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду на формирование инклюзивного правительства в Афганистане.
Генсек ООН выразил надежду на формирование инклюзивного правительства в Афганистане
  • Reuters

«Давайте будем надеяться, что есть возможности для формирования инклюзивного правительства», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Гутерреш добавил, что призывает международное сообщество выступить с единых позиций, чтобы добиться от «Талибана»* действий в этом направлении.

Ранее представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что талибы хотят «дружеских отношений со всеми странами мира», включая США.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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