В «Талибане» заявили о желании дружеских отношений со всеми странами
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«Мир не должен нас бояться. Мы должны быть признаны. Мы хотим дружеских отношений со всеми странами мира, в том числе с США», — цитирует его Ariana News.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен вести переговоры с участниками движения «Талибан»* для предотвращения возможного гуманитарного и миграционного кризиса в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.