В «Талибане» заявили о желании дружеских отношений со всеми странами

Представитель движения «Талибан»* Забихулла Муджахид заявил, что талибы хотят «дружеских отношений со всеми странами мира, в том числе с США».

«Мир не должен нас бояться. Мы должны быть признаны. Мы хотим дружеских отношений со всеми странами мира, в том числе с США», — цитирует его Ariana News.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен вести переговоры с участниками движения «Талибан»* для предотвращения возможного гуманитарного и миграционного кризиса в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.