В ЕС заявили о готовности к диалогу с «Талибаном» для предотвращения кризиса
«Талибан» выиграл войну. Мы должны говорить с ними, как можно скорее начать диалог, чтобы предотвратить гуманитарный и потенциальный миграционный кризисы», — заявил он на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД Евросоюза по ситуации в Афганистане.
По словам Борреля, диалог должен сосредоточиться на поиске способов предотвращения появления иностранных террористических сил в Афганистане.
Ранее европарламентарий от Австрии Роман Хайдер выразил мнение, что обострение ситуации в Афганистане может привести к увеличению потока мигрантов с Ближнего Востока.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.