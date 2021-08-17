В ЕС заявили о готовности к диалогу с «Талибаном» для предотвращения кризиса

Короткая ссылка
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен вести переговоры с участниками движения «Талибан»* для предотвращения возможного гуманитарного и миграционного кризиса в Афганистане.

«Талибан» выиграл войну. Мы должны говорить с ними, как можно скорее начать диалог, чтобы предотвратить гуманитарный и потенциальный миграционный кризисы», — заявил он на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД Евросоюза по ситуации в Афганистане.

По словам Борреля, диалог должен сосредоточиться на поиске способов предотвращения появления иностранных террористических сил в Афганистане.

Ранее европарламентарий от Австрии Роман Хайдер выразил мнение, что обострение ситуации в Афганистане может привести к увеличению потока мигрантов с Ближнего Востока.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить