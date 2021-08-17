В ЕС заявили о готовности к диалогу с «Талибаном» для предотвращения кризиса

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен вести переговоры с участниками движения «Талибан»* для предотвращения возможного гуманитарного и миграционного кризиса в Афганистане.

«Талибан» выиграл войну. Мы должны говорить с ними, как можно скорее начать диалог, чтобы предотвратить гуманитарный и потенциальный миграционный кризисы», — заявил он на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД Евросоюза по ситуации в Афганистане.

По словам Борреля, диалог должен сосредоточиться на поиске способов предотвращения появления иностранных террористических сил в Афганистане.

Ранее европарламентарий от Австрии Роман Хайдер выразил мнение, что обострение ситуации в Афганистане может привести к увеличению потока мигрантов с Ближнего Востока.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.