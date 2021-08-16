В ЕП не исключили роста потока мигрантов в Европу из-за ситуации в Афганистане

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Ксения Калинкина
Европарламентарий от Австрии Роман Хайдер выразил мнение, что обострение ситуации в Афганистане может привести к увеличению потока мигрантов с Ближнего Востока. Подробнее свою позицию он изложил в обращении к Еврокомиссии, с которым ознакомился RT.
В ЕП не исключили роста потока мигрантов в Европу из-за ситуации в Афганистане
  • © EMMANUEL DUNAND
  • AFP

«На фоне меняющейся политической ситуации на Ближнем Востоке, особенно в Афганистане, ожидается увеличение миграционного потока в Европу», — уточнил Хайдер.

В связи с этим он поднял вопрос о необходимости укрепления защиты внешних рубежей Евросоюза для предотвращения незаконного пересечения мигрантами границ объединения.

Парламентарий обратился к Еврокомиссии с вопросом, какие меры там приняли или намерены принять «в свете реальной опасности» увеличения числа случаев нелегального въезда на территорию ЕС.

«Какие меры собирается принять Еврокомиссия для подготовки Frontex (агентства Европейского союза по безопасности внешних границ. — RT) к тому, чтобы принять этот новый вызов?» — также поинтересовался Хайдер.

Ранее представители движения «Талибан»* объявили об окончании войны, которая длилась в Афганистане 20 лет. Талибы заняли Кабул и заявили, что страна находится под их контролем.

Как передавала газета «Известия» со ссылкой на данные Еврокомиссии, ЕС готов к тому, чтобы справиться с очередным миграционным кризисом, если он возникнет.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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