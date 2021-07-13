В ООН прокомментировали ситуацию с беженцами в Афганистане

Короткая ссылка
Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров заявил, что ООН пока не наблюдает большого потока беженцев из Афганистана в соседние страны.
В ООН прокомментировали ситуацию с беженцами в Афганистане
  • Reuters

«Насколько мне известно, вообще в целом перемещение за пределы Афганистана в связи с боевыми действиями пока не так значительно, как внутреннее перемещение. Основная масса перемещённых лиц сегодня — это внутренне перемещённые люди», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что внутри Афганистана люди в основном двигаются в направлении крупных городских центров.

По его словам, число внутренне перемещённых лиц за шесть месяцев конфликта в Афганистане при нынешней интенсивности вырастет до 1 млн.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Еврокомиссии нужно реагировать на попытки Белоруссии, Афганистана и Турции использовать мигрантов в качестве оружия против Евросоюза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить