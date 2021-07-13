В ООН прокомментировали ситуацию с беженцами в Афганистане

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров заявил, что ООН пока не наблюдает большого потока беженцев из Афганистана в соседние страны.

«Насколько мне известно, вообще в целом перемещение за пределы Афганистана в связи с боевыми действиями пока не так значительно, как внутреннее перемещение. Основная масса перемещённых лиц сегодня — это внутренне перемещённые люди», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что внутри Афганистана люди в основном двигаются в направлении крупных городских центров.

По его словам, число внутренне перемещённых лиц за шесть месяцев конфликта в Афганистане при нынешней интенсивности вырастет до 1 млн.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Еврокомиссии нужно реагировать на попытки Белоруссии, Афганистана и Турции использовать мигрантов в качестве оружия против Евросоюза.