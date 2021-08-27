Франция высказала свои ожидания по поводу будущего кабмина Афганистана
- Reuters
По его словам, Франция рассчитывает, что в состав будущего афганского кабмина войдут не только представители радикального движения «Талибан»*.
«Мы надеемся, что в Афганистане, возможно, появится правительство, которое включит наряду с талибами и другие силы», — цитирует его ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил о необходимости создания в Афганистане инклюзивного правительства.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.