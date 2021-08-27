Франция высказала свои ожидания по поводу будущего кабмина Афганистана

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в интервью радиостанции «Европа-1» рассказал об ожиданиях французских властей относительного будущего правительства Афганистана.

По его словам, Франция рассчитывает, что в состав будущего афганского кабмина войдут не только представители радикального движения «Талибан»*.

«Мы надеемся, что в Афганистане, возможно, появится правительство, которое включит наряду с талибами и другие силы», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил о необходимости создания в Афганистане инклюзивного правительства.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.