Шойгу: талибы контролируют границу с Узбекистаном и Таджикистаном

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Границы Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном контролируются «Талибаном»*, но организация обещает не предпринимать атак на соседние государства. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Шойгу: талибы контролируют границу с Узбекистаном и Таджикистаном
  • AFP

«Для нас что важно — это то, что граница с Узбекистаном и Таджикистаном также взята под контроль «Талибаном», — цитирует Интерфакс Шойгу.

По его словам, лидеры организации «пообещали не предпринимать никаких попыток по пересечению границы и атак на сопредельные территории».

Министр также подчеркнул, что Россия помогает модернизировать армии стран Центральной Азии, для того чтобы они были готовы к отражению возможных угроз из Афганистана.

Ранее заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов заявил, что военные Афганистана массово переходят на территорию Узбекистана и Таджикистана из-за наступления радикального движения «Талибан».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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