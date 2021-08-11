Шойгу: талибы контролируют границу с Узбекистаном и Таджикистаном
- AFP
«Для нас что важно — это то, что граница с Узбекистаном и Таджикистаном также взята под контроль «Талибаном», — цитирует Интерфакс Шойгу.
По его словам, лидеры организации «пообещали не предпринимать никаких попыток по пересечению границы и атак на сопредельные территории».
Министр также подчеркнул, что Россия помогает модернизировать армии стран Центральной Азии, для того чтобы они были готовы к отражению возможных угроз из Афганистана.
Ранее заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов заявил, что военные Афганистана массово переходят на территорию Узбекистана и Таджикистана из-за наступления радикального движения «Талибан».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.