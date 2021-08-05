В МИД России рассказали об уходе военных Афганистана в Узбекистан и Таджикистан

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов заявил, что военные Афганистана массово переходят на территорию Узбекистана и Таджикистана из-за наступления радикального движения «Талибан»*.

«Афганские силовики не справляются с натиском талибов, боеспособность регулярных частей остаётся на низком уровне. Отмечаются случаи массового перехода военнослужащих на территорию Узбекистана и Таджикистана», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что сформированные на местах отряды народного ополчения «также не отличаются эффективностью».

Ранее Бикантов заявил, что наступление талибов на позиции правительственных сил в Афганистане ослабло.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.