В МИД России рассказали об уходе военных Афганистана в Узбекистан и Таджикистан
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«Афганские силовики не справляются с натиском талибов, боеспособность регулярных частей остаётся на низком уровне. Отмечаются случаи массового перехода военнослужащих на территорию Узбекистана и Таджикистана», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он добавил, что сформированные на местах отряды народного ополчения «также не отличаются эффективностью».
Ранее Бикантов заявил, что наступление талибов на позиции правительственных сил в Афганистане ослабло.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.