В МИД России заявили об ослаблении наступления талибов в Афганистане
- РИА Новости
«Ресурсы для захвата и удержания крупных городов, включая столицу страны Кабул, у талибов* отсутствуют. Их наступление постепенно начинает выдыхаться», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что правительственным войскам удалось вернуть контроль над утраченными уездами в ряде провинций.
Ранее афганские военные заявили о ликвидации 54 талибов в результате авиаудара в южной провинции Гильменд на границе с Пакистаном.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.