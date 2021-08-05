В МИД России заявили об ослаблении наступления талибов в Афганистане

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Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов заявил, что наступление бойцов радикального движения «Талибан»* на позиции правительственных сил в Афганистане ослабло.
В МИД России заявили об ослаблении наступления талибов в Афганистане
  • РИА Новости

«Ресурсы для захвата и удержания крупных городов, включая столицу страны Кабул, у талибов* отсутствуют. Их наступление постепенно начинает выдыхаться», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что правительственным войскам удалось вернуть контроль над утраченными уездами в ряде провинций.

Ранее афганские военные заявили о ликвидации 54 талибов в результате авиаудара в южной провинции Гильменд на границе с Пакистаном. 

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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