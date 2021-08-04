Афганские ВВС нанесли авиаудар по собранию талибов в Гильменде

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Афганские военные заявили о ликвидации 54 талибов* в результате авиаудара в южной провинции Гильменд на границе с Пакистаном. По данным Министерства обороны республики, среди боевиков были два командира «Талибана».
Афганские ВВС нанесли авиаудар по собранию талибов в Гильменде
  • Reuters

«54 террориста «Талибана»*, включая гражданина Пакистана, связанного с террористической сетью «Аль-Каида»**, а также два командующих силами «Талибана» были убиты и ещё 16 ранены при авиаударах ВВС Афганистана», — сообщило Министерство обороны.

Как уточняется, удар был нанесён ночью во время собрания боевиков.

3 августа в Пентагоне заявили, что США продолжат нанесение авиаударов в Афганистане для поддержки афганских вооружённых сил на земле.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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