Афганские ВВС нанесли авиаудар по собранию талибов в Гильменде

Афганские военные заявили о ликвидации 54 талибов* в результате авиаудара в южной провинции Гильменд на границе с Пакистаном. По данным Министерства обороны республики, среди боевиков были два командира «Талибана».

«54 террориста «Талибана»*, включая гражданина Пакистана, связанного с террористической сетью «Аль-Каида»**, а также два командующих силами «Талибана» были убиты и ещё 16 ранены при авиаударах ВВС Афганистана», — сообщило Министерство обороны.

Как уточняется, удар был нанесён ночью во время собрания боевиков.

3 августа в Пентагоне заявили, что США продолжат нанесение авиаударов в Афганистане для поддержки афганских вооружённых сил на земле.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.