В Пентагоне заявили о намерении продолжить авиаудары в Афганистане
По его словам, США наблюдают за активностью «Талибана»* в Афганистане, отметив, что «ситуация с безопасностью по-прежнему беспокоит».
Кирби добавил, что Соединённые Штаты «располагают полномочиями и возможностями для помощи афганским вооружённым силам на земле посредством авиаударов».
«Мы признаём, что наносим и продолжим наносить авиаудары для их поддержки», — приводит его слова ТАСС.
Ранее Совет Безопасности ООН заявил о глубокой обеспокоенности в связи с высоким уровнем насилия в Афганистане после начала наступления «Талибана».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.