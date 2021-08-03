В Пентагоне заявили о намерении продолжить авиаудары в Афганистане

США продолжат нанесение авиаударов в Афганистане для поддержки афганских вооружённых сил на земле. Об этом в ходе брифинга заявил глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби.

По его словам, США наблюдают за активностью «Талибана»* в Афганистане, отметив, что «ситуация с безопасностью по-прежнему беспокоит».

Кирби добавил, что Соединённые Штаты «располагают полномочиями и возможностями для помощи афганским вооружённым силам на земле посредством авиаударов».

«Мы признаём, что наносим и продолжим наносить авиаудары для их поддержки», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Совет Безопасности ООН заявил о глубокой обеспокоенности в связи с высоким уровнем насилия в Афганистане после начала наступления «Талибана».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.