СБ ООН выразил обеспокоенность из-за ситуации в Афганистане

Совет Безопасности ООН заявил о глубокой обеспокоенности в связи с высоким уровнем насилия в Афганистане после начала наступления членов радикального движения «Талибан»*.

Об этом говорится в заявлении СБ ООН.

«Члены Совета Безопасности выразили глубокую обеспокоенность высоким уровнем насилия в Афганистане после военного наступления «Талибана»* и призвали к немедленному снижению насилия», — цитирует заявление ТАСС.

Также в СБ ООН призвали власти Афганистана и «Талибан» приступить к «инклюзивному и содержательному мирному процессу под руководством и с участием афганцев» для скорейшего достижения политического урегулирования и перемирия.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Афганистана Ашраф Гани в ходе телефонного разговора осудили атаки со стороны «Талибана».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.