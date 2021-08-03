СБ ООН выразил обеспокоенность из-за ситуации в Афганистане
- Reuters
Об этом говорится в заявлении СБ ООН.
«Члены Совета Безопасности выразили глубокую обеспокоенность высоким уровнем насилия в Афганистане после военного наступления «Талибана»* и призвали к немедленному снижению насилия», — цитирует заявление ТАСС.
Также в СБ ООН призвали власти Афганистана и «Талибан» приступить к «инклюзивному и содержательному мирному процессу под руководством и с участием афганцев» для скорейшего достижения политического урегулирования и перемирия.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Афганистана Ашраф Гани в ходе телефонного разговора осудили атаки со стороны «Талибана».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.