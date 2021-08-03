Госсекретарь США и президент Афганистана осудили атаки талибов

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен и президент Афганистана Ашраф Гани в ходе телефонного разговора осудили атаки со стороны радикального движения «Талибан»*.
Госсекретарь США и президент Афганистана осудили атаки талибов
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента.

Блинкен и Гани подчеркнули необходимость активизации мирных переговоров и достижения всеобъемлющего политического соглашения, которое «уважало бы права всех афганцев, в том числе женщин и меньшинств», а также «предотвращало бы использование афганской земли для угрозы США и их союзникам и партнёрам».

Также они осудили продолжающиеся нападения «Талибана» и «выразили сожаление по поводу гибели невинных афганцев и перемещения гражданского населения». 

Ранее заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва и Вашингтон сотрудничают по нынешней ситуации в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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