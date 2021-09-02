В сенате США раскритиковали политику Байдена в Афганистане

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Юлия Гуреева
Американские сенаторы-республиканцы Марко Рубио, Рой Блант и Бен Сасс направили письмо президенту США Джо Байдену, в котором раскритиковали его политику в Афганистане. По их словам, прекращение поддержки афганских военных со стороны Соединённых Штатов привело к захвату власти в стране «Талибаном»*. С текстом документа ознакомился RT.
В сенате США раскритиковали политику Байдена в Афганистане
  • Reuters

Как отметили конгрессмены, входящие в комитет сената по разведке, политический курс администрации Байдена демонстрирует «абсолютное непонимание динамики конфликта», что привело к провальному для Вашингтона завершению 20-летнего конфликта.

Авторы письма уверены, что «быстрый захват власти был полностью предсказуем и предотвратим». 

«Многие в конгрессе высказывали на счёт этого предостережения не один месяц, а значит, ни вы, ни ваши советники не должны были удивляться результатам вашего решения о поспешном выводе войск, в результате которого наши афганские партнёры и союзники по всему миру были брошены», — заявили сенаторы.

По мнению политиков, решение о выводе военных США привело к возникновению «ужасных условий», в которых американские военнослужащие и их афганские партнёры стали уязвимыми для террористических атак.

Сенаторы также подчеркнули, что возлагать вину за катастрофу на афганскую сторону — «возмутительно и глубоко оскорбительно».

В письме говорится, что до начала вывода контингента афганские военные при небольшом присутствии США и поддержке авиации продолжали противостоять «Талибану». Однако они несли большие потери, в то время как у боевиков была возможность восстанавливать силы, перевооружаться, а также вербовать и готовить новых бойцов в Пакистане.

Талибы смогли атаковать и подавить правительственные силы именно благодаря прекращению воздушной поддержки Штатов, убеждены авторы письма. По их словам, «противники» Америки теперь используют эту неудачу, чтобы «донести до всего мира, что США — ненадёжный партнёр».

Напомним, Вашингтон объявил о полном выводе своих войск из Афганистана 31 августа.

Ранее в американский конгресс был внесён законопроект, призывающий провести  расследования некоторых обстоятельств, связанных с этим событием.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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