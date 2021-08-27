В США подняли вопрос о необходимости расследования некоторых аспектов вывода войск из Афганистана

Член палаты представителей США Карлос Хименес вместе с коллегами, в числе которых оказались Рик Кроуфорд и Кен Бак, внёс на рассмотрение конгресса законопроект, направленный на организацию расследования некоторых обстоятельств, связанных с выводом американских войск из Афганистана. RT ознакомился с документом.

Так, из текста следует, что проведением расследования должен заняться главный инспектор Министерства обороны Соединённых Штатов.

Перед ведомством стоит задача предоставить ответы на несколько сформулированных в законопроекте вопросов.

Прежде всего члены палаты представителей просят Пентагон объяснить, почему военная техника США, в том числе вертолёты и беспилотники, оказалась в распоряжении представителей движения «Талибан»*.

Кроме того, американских политиков интересуют масштабы, в которых афганские силы — те, которые также располагают американским оборудованием, — оказались в Иране.

Последнее, на что конгрессмены хотели бы получить ответ, — насколько эффективна кампания по эвакуации из Афганистана американского личного состава и личного состава союзников.

Отмечается, что в течение 90 дней с момента вступления закона в силу главный инспектор военного ведомства будет обязан представить конгрессу отчёт, содержащий необходимую информацию.

Комментируя позицию администрации США по Афганистану, конгрессмен Рик Кроуфорд заявил, что «план и директивы» главы государства Джо Байдена нанесут ущерб репутации Америки и её авторитету в мире «как страны, которая всегда будет бороться за свободы людей, живущих в условиях тирании и террора».

«Действия Джо Байдена, которые ему ещё предстоит объяснить, навсегда относят его к числу самых слабых президентов в истории США и вызывают серьёзные вопросы о его способности адекватно и в полном объёме исполнять свои обязанности главнокомандующего», — добавил он.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила объявить президенту страны импичмент за то, что он якобы оставил под властью движения «Талибан» в Афганистане 10 тыс. американцев.

Со своей стороны, Байден сообщил, что готов к критике за решение вывести войска США из Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.