В Конгрессе США выдвинули требование об импичменте для Байдена

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила объявить президенту США Джо Байдену импичмент за то, что он якобы оставил под властью движения «Талибан»* в Афганистане 10 тысяч американцев.

Reuters

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