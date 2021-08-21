В Конгрессе США выдвинули требование об импичменте для Байдена

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Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила объявить президенту США Джо Байдену импичмент за то, что он якобы оставил под властью движения «Талибан»* в Афганистане 10 тысяч американцев.
В Конгрессе США выдвинули требование об импичменте для Байдена
  • Reuters
  • © Evelyn Hockstein

«Его действия настолько вопиющи, что ему необходимо объявить импичмент», — передаёт РИА Новости заявление конгрессвумен.

По её мнению, для импичмента есть три причины: экстренный вывод американских войск из Афганистана, где США бросили около 10 тыс. своих сторонников; иммиграционный кризис на южной границе США и продление моратория на выселение арендаторов жилья.

Ранее Байден прокомментировал возможность взаимодействия с талибами.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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