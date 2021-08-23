В Белом доме заявили, что переговоры Байдена с талибами пока не рассматриваются
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«В настоящее время такая возможность не рассматривается», — приводит ТАСС слова Салливана.
Он отметил, что США ежедневно проводят переговоры с талибами «по политическим каналам и по линии сил безопасности», но не стал раскрывать их подробности.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что власти США постоянно поддерживают контакты с представителями движения «Талибан» по вопросу безопасности аэропорта Кабула.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.