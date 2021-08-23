В Белом доме заявили, что переговоры Байдена с талибами пока не рассматриваются

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возможность проведения прямых переговоров американского президента Джо Байдена с руководством «Талибана»* относительно эвакуации граждан разных стран и афганцев из Афганистана в настоящее время не рассматривается.

«В настоящее время такая возможность не рассматривается», — приводит ТАСС слова Салливана.

Он отметил, что США ежедневно проводят переговоры с талибами «по политическим каналам и по линии сил безопасности», но не стал раскрывать их подробности.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что власти США постоянно поддерживают контакты с представителями движения «Талибан» по вопросу безопасности аэропорта Кабула.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.