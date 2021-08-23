США поддерживают контакты с талибами по безопасности аэропорта Кабула

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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что власти США постоянно поддерживают контакты с представителями движения «Талибан»* по вопросу безопасности аэропорта Кабула.
США поддерживают контакты с талибами по безопасности аэропорта Кабула
  • Reuters

«Мы продолжаем следить за безопасностью самого аэропорта, а также за обстановкой в непосредственной близости от аэропорта. Там, в ближайших окрестностях за пределами аэропорта, есть контрольно-пропускные пункты талибов, там собираются толпы, там решающее значение имеет вопрос доступа к воротам (аэропорта. — RT) — в этом пространстве за аэропортом, где у нас нет постоянного военного присутствия», — приводит ТАСС его слова.

Кирби отметил, что Пентагон находится «в постоянном контакте с талибами относительно этого пространства».

Также Кирби сообщил, что Соединённые Штаты планируют полный вывод своих сил из Афганистана к 31 августа.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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