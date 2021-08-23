Пентагон сосредоточен на завершении операции в Афганистане до 31 августа

Соединённые Штаты планируют полный вывод своих сил из Афганистана к 31 августа.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает ТАСС.

«Мы сосредоточены на том, чтобы завершить этот процесс к 31 августа», — заявил он во время брифинга.

Ранее в «Талибане»* заявили, что 31 августа является красной чертой для вывода военнослужащих США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости продлить срок эвакуации людей из Афганистана после 31 августа.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.