Пентагон сосредоточен на завершении операции в Афганистане до 31 августа

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Соединённые Штаты планируют полный вывод своих сил из Афганистана к 31 августа.
Пентагон сосредоточен на завершении операции в Афганистане до 31 августа
  • Reuters

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает ТАСС.

«Мы сосредоточены на том, чтобы завершить этот процесс к 31 августа», — заявил он во время брифинга.

Ранее в «Талибане»* заявили, что 31 августа является красной чертой для вывода военнослужащих США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости продлить срок эвакуации людей из Афганистана после 31 августа.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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