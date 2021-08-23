Париж призывает продлить срок эвакуации людей из Афганистана после 31 августа

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости продлить срок эвакуации людей из Афганистана после 31 августа.
Париж призывает продлить срок эвакуации людей из Афганистана после 31 августа
  • Reuters

Об этом сообщает AFP со ссылкой на министра.

«Франция считает необходимым продолжить эвакуацию афганцев после 31 августа», — пишет агентство.

Ранее в «Талибане»* заявили, что 31 августа является красной чертой для вывода военнослужащих США.

20 августа глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что участники блока выступили за сохранение контроля альянса над аэропортом Кабула после 31 августа.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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