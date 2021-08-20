НАТО планирует удерживать аэропорт Кабула после 31 августа

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что участники блока выступили за сохранение контроля альянса над аэропортом Кабула после 31 августа.

«США предложили сохранять контроль над аэропортом Кабула до 31 августа, однако страны НАТО выступили за продление этого промежутка времени, чтобы эвакуировать как можно больше людей», — приводит ТАСС слова Столтенберга.

По его словам, НАТО не испытывает нехватки самолётов для эвакуации из Афганистана, главная проблема — это доставка людей в аэропорт.

Ранее Североатлантический альянс сообщил, что поддержание работы аэропорта в Кабуле и эвакуация людей являются непосредственными и насущными задачами блока в Афганистане в текущий момент.