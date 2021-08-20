НАТО планирует удерживать аэропорт Кабула после 31 августа

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Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что участники блока выступили за сохранение контроля альянса над аэропортом Кабула после 31 августа.
НАТО планирует удерживать аэропорт Кабула после 31 августа
  • Reuters

«США предложили сохранять контроль над аэропортом Кабула до 31 августа, однако страны НАТО выступили за продление этого промежутка времени, чтобы эвакуировать как можно больше людей», — приводит ТАСС слова Столтенберга.

По его словам, НАТО не испытывает нехватки самолётов для эвакуации из Афганистана, главная проблема — это доставка людей в аэропорт.

Ранее Североатлантический альянс сообщил, что поддержание работы аэропорта в Кабуле и эвакуация людей являются непосредственными и насущными задачами блока в Афганистане в текущий момент.

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