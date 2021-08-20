НАТО назвало текущие задачи в Афганистане

Североатлантический альянс сообщил, что поддержание работы аэропорта в Кабуле и эвакуация людей являются непосредственными и насущными задачами блока в Афганистане в текущий момент.

Соответствующий пресс-релиз опубликован по итогам внеплановой видеоконференции глав МИД НАТО.

«Сейчас наша ближайшая задача — выполнить наши обязательства по продолжению безопасной эвакуации граждан наших стран, граждан стран-партнёров и афганцев, которые подвергаются риску, в частности тех, кто помогал в наших усилиях», — говорится в заявлении.

Отмечается, что, пока продолжаются операции по эвакуации, в НАТО будут поддерживать тесную оперативную координацию с помощью военных средств союзников в международном аэропорту.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках телефонных переговоров с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил ситуацию в Афганистане.