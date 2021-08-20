Блинкен и Столтенберг провели переговоры по ситуации в Афганистане
- Reuters
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«Обсудили подготовку к виртуальной встрече министров иностранных дел стран НАТО 20 августа по Афганистану», — написал Блинкен в своём Twitter-аккаунте.
Отмечается, что стороны также подчеркнули важность тесного сотрудничества в целях безопасной эвакуации персонала союзников и афганских партнёров.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили развитие ситуации в Афганистане.