Блинкен и Столтенберг провели переговоры по ситуации в Афганистане

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках телефонных переговоров с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили ситуацию в Афганистане и посвящённую данной проблеме предстоящую онлайн-встречу министров иностранных дел НАТО.

«Обсудили подготовку к виртуальной встрече министров иностранных дел стран НАТО 20 августа по Афганистану», — написал Блинкен в своём Twitter-аккаунте.

Отмечается, что стороны также подчеркнули важность тесного сотрудничества в целях безопасной эвакуации персонала союзников и афганских партнёров.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили развитие ситуации в Афганистане.