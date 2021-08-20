Блинкен и Столтенберг провели переговоры по ситуации в Афганистане

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках телефонных переговоров с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили ситуацию в Афганистане и посвящённую данной проблеме предстоящую онлайн-встречу министров иностранных дел НАТО.
Блинкен и Столтенберг провели переговоры по ситуации в Афганистане
  • Reuters
  • © Jim Watson

«Обсудили подготовку к виртуальной встрече министров иностранных дел стран НАТО 20 августа по Афганистану», — написал Блинкен в своём Twitter-аккаунте.

Отмечается, что стороны также подчеркнули важность тесного сотрудничества в целях безопасной эвакуации персонала союзников и афганских партнёров.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили развитие ситуации в Афганистане.

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