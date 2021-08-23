В «Талибане» назвали 31 августа красной чертой для вывода военнослужащих США

В «Талибане»* заявили, что 31 августа является красной чертой для вывода военнослужащих США.

Об этом представитель движения Сухейл Шахин сказал в интервью Sky News.

«Это красная черта. Президент Байден объявил, что 31 августа они выведут все вооружённые силы», — заявил он.

По его словам, если данный срок будет продлён, это будет означать, что США «расширяют оккупацию, хотя в этом нет необходимости».

«Если США или Великобритания будут просить дополнительное время для продолжения эвакуации, ответ будет отрицательным. Иначе будут последствия», — отметил Шахин.

Ранее американский лидер Джо Байден выразил надежду, что американские военнослужащие смогут завершить эвакуацию граждан США из Афганистана к 31 августа текущего года.

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что участники блока выступили за сохранение контроля альянса над аэропортом Кабула после 31 августа.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.