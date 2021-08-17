Байден заявил о готовности к критике за решение о выводе войск из Афганистана

Американский лидер Джо Байден сообщил о готовности подвергнуться критике за решение вывести войска США из Афганистана, но настаивает на правильности данного шага.

«Я знаю, что моё решение подвергнется критике, но я предпочёл принять всю эту критику», — сказал Байден.

Он также добавил, что уверен в правильности своего решения.

Президент США пояснил, что он и его помощники «внимательно следили за развитием ситуации в Афганистане».

Ранее Байден рассказал, чем мог обернуться отказ от вывода войск из Афганистана. Он также заявил, что не жалеет о выводе войск США из Афганистана.