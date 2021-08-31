Генсек ООН Гутерреш высказался о ситуации в Афганистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высказался о ситуации в Афганистане.

«В день, когда Афганистан вступает в новую фазу, я хочу выразить сильнейшую обеспокоенность усугубляющимся гуманитарным и экономическим кризисом в стране и угрозой полного разрушения системы базовых услуг», — приводит ТАСС текст заявления Гутерреша.

Он призвал «все стороны облегчить оказание безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа для поставок предметов спасения и поддержания жизни, а также для всех гуманитарных работников — мужчин и женщин».

Ранее министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил о необходимости создания в Афганистане инклюзивного правительства.