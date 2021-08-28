В ЕП подняли вопрос о мерах в случае отказа стран ЕС принять беженцев из Афганистана

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Ксения Калинкина
Член Европарламента от Греции Стелиос Кулоглу поднял вопрос о том, какие меры Еврокомиссия предпримет, если некоторые страны ЕС откажутся принимать беженцев из Афганистана. Подробнее свою позицию депутат сформулировал в обращении к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю. RT ознакомился с документом.
В ЕП подняли вопрос о мерах в случае отказа стран ЕС принять беженцев из Афганистана
  • AFP

Как отметил Кулоглу, вывод военнослужащих США и союзников из Афганистана может стать причиной нового притока беженцев в Европу, «что ляжет тяжёлым бременем на принимающие страны».

«С 2001 года Европейский союз в целом и отдельные государства-члены активно поддерживали Соединённые Штаты и сменявшие друг друга правительства Афганистана и потому несут политическую и моральную ответственность за текущие события», — в то же время напомнил европарламентарий.

В связи с этим Кулоглу обратился к Боррелю с несколькими вопросами (соответствующий запрос был направлен до произошедших в Кабуле терактов, жертвами которых стали свыше 150 человек, в том числе 13 американских военных).

В частности, депутат поинтересовался, какие меры примет Еврокомиссия (ЕК), чтобы гарантировать благополучное прибытие беженцев и их «пропорциональное и справедливое распределение» между государствами-членами ЕС.

Кроме того, он спросил, как ЕК отреагирует на возможный отказ какой-либо страны ЕС принять прошения афганских беженцев о предоставлении им убежища.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решением вопроса мигрантов должны заниматься не только государства Европейского союза, но и все те, кто участвовал в операции США и НАТО в Афганистане.

Со своей стороны, премьер-министр Словении Янез Янша, чья страна в настоящее время председательствует в Совете ЕС, предупредил, что объединение не станет открывать гуманитарных и миграционных коридоров для афганских беженцев, чтобы не получить новый кризис. 

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