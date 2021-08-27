Ответ на теракты в Кабуле: Байден анонсировал удары по террористам ИГ в Афганистане

Президент США Джо Байден заявил, что он поручил готовиться к нанесению ударов по объектам и лидерам террористической группировки «Вилаят Хорасан» (филиала ИГ* в Афганистане), на которую в Вашингтоне возлагают вину в организации серии взрывов в Кабуле. По последним данным, жертвами атак стали 110 человек, включая 13 американских военных. Комментируя это заявление, официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недоумение тем, что из его логики получается: США знали, где находятся лидеры и объекты террористов. В свою очередь, экс-президент Дональд Трамп выразил уверенность, что не допустил бы столь хаотичной эвакуации из Афганистана, если бы продолжал руководить страной.

США намерены вычислить ответственных за взрывы в Кабуле, жертвами которых стали свыше 100 человек, включая 13 американских военных, и покарать их. Уже начата подготовка к нанесению ударов по террористам. Об этом в ходе обращения к нации заявил президент страны Джо Байден.

«Те, кто осуществил эту атаку, а также любой, кто хочет причинить вред Америке, знайте: мы не простим. Мы не забудем. Мы вас найдём и заставим поплатиться», — сказал Байден.

Глава Белого дома со ссылкой на данные американской разведки сообщил, что теракт организовала группировка «Вилаят Хорасан» — филиал «Исламского государства»* в Афганистане. Ранее ИГ взяло ответственность за случившееся.

«Я приказал своим военачальникам разработать оперативные планы по нанесению ударов по объектам и руководству «Вилаят Хорасан». Мы отреагируем с силой и с точностью в своё время — в том месте и в тот момент, который мы выберем», — сказал президент.

Эти слова вызвали недоумение у официального представителя МИД Марии Захаровой, которая в своём Telegram-канале отметила: «То есть США знали, где находятся лидеры и объекты ИГИЛ?!»

В ходе выступления Байден также заявил, что берёт на себя ответственность за все последние события в Афганистане, но по-прежнему считает правильным решение о выводе войск.

«Я никогда не считал, что мы должны жертвовать жизнями американцев, чтобы попытаться установить демократическое правительство в Афганистане, — стране, которая ни разу за всю свою историю не была единой», — пояснил он.

Байден добавил, что произошедшие теракты не заставят американцев свернуть эвакуационную миссию, в рамках которой из Афганистана уже вывезли более 100 тыс. человек. По его словам, США будут искать возможности продолжить эвакуацию даже после 31 августа — крайнего срока нахождения военного контингента Штатов в Афганистане.

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В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя требование ряда представителей Республиканской партии отправить в отставку или объявить импичмент Байдену, призвала американцев объединиться перед угрозой терроризма.

«Сегодня не время для политики, и мы бы вообще ожидали, что любой американец, на выборной должности или нет, поддержит нас в нашем стремлении преследовать этих террористов, бороться с ними и уничтожить их, где бы они ни жили, и почтить память военнослужащих», — сказала она.

Псаки также высказалась об отношениях с талибами**, подчеркнув, что в Вашингтоне не считают движение дружественным: «Я не пытаюсь припудрить наши мысли о «Талибане». Это не группа, которой мы доверяем, не наши друзья, мы этого никогда не говорили».

Комментируя последние события, бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что взрывов в Кабуле не произошло бы, если бы он до сих пор был главой государства. В эфире Fox News он назвал происходящее в Афганистане следствием «наитупейшего шага», который когда-либо предпринимали власти США.

«Это крайне прискорбно. С точки зрения военной тактики и просто позорности, это, пожалуй, самая позорная вещь, которая когда-либо случалась с нашей страной; мы выглядим как дураки по всему миру: мы глупые, жалкие, нами руководят люди, которые понятия не имеют, что они делают», — заявил Трамп.

Кроме того, в интервью радиоведущему Хью Хьюитту он напомнил, что за полтора года с момента заключения соглашения с талибами в Афганистане не погиб ни один американский военнослужащий. По его мнению, талибы стали «буйствовать» и «захватывать Афганистан», когда он ушёл с поста главы государства.

«Я наблюдал за тем, что произошло за последние полторы недели на фоне ряда ужасных, глупых решений, которые были приняты, и главное среди них — это то, что нашим военным было позволено уйти раньше гражданских и до того, как мы смогли бы вернуть всё наше оснащение, $83 млрд», — пояснил 45-й президент США.

В четверг, 26 августа, возле международного аэропорта Кабула, который находится под контролем американских военных, произошло несколько взрывов. Согласно последним данным СМИ, жертвами теракта стали по меньшей мере 110 человек, среди которых 28 талибов и 13 военных США. Как сообщает Sputnik со ссылкой на источник в Минздраве Афганистана, пострадали более 1,3 тыс. человек.

По словам Марии Захаровой, российских граждан в момент атаки в аэропорту не было. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва решительно осуждает теракты: «К сожалению, подтверждаются пессимистические прогнозы относительно того, что хаосом, который возник в Афганистане, обязательно не преминут воспользоваться засевшие там террористические группировки и организации, в первую очередь ИГИЛ».

Как рассказал RT президент ассоциации афганских выпускников вузов стран СНГ Саид Мирвайс, больницы — это единственное, что строили в Афганистане в последние годы, поэтому мест для раненых достаточно.

«В последние дни вокруг аэропорта было огромное количество людей: около 20—30 тыс. человек. Все они хотели покинуть страну, очень многим на электронную почту пришли письма из США и других западных стран, что их готовы принять как беженцев. Это неудивительно, потому что за последние 20 лет полстраны успело поработать за рубежом», — сказал он.

В свою очередь, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что терроризм — это зло, которому нет места на земле, а победить его можно только совместными усилиями. Он также принёс соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Необходимо удвоить международное взаимодействие по избавлению человечества от этой заразы», — приводит его слова пресс-служба дипмиссии.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003