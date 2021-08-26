СМИ сообщили о 13 погибших: возле аэропорта Кабула произошёл взрыв

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Сергей Гусаров
Возле аэропорта афганской столицы прогремел взрыв. По данным СМИ, погибли по меньшей мере 13 человек, многие получили ранения. Сообщается, что нападение у входа в аэропорт совершил террорист-смертник. Ранее представители «Талибана»* заявили, что предупредили НАТО об угрозе террористической атаки в Кабуле.
СМИ сообщили о 13 погибших: возле аэропорта Кабула произошёл взрыв
  • Reuters
  • © U.S. Army / Sgt. Jillian G. Hix

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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  • 26 августа 2021

    Число пострадавших в результате двух взрывов в Кабуле возросло до 70 человек, сообщает Al Jazeera.

  • В Пентагоне подтвердили, что в результате теракта в Кабуле «есть потери» среди американцев.

  • Более 50 человек получили ранения в результате взрывов в Кабуле, сообщает телеканал Al Jazeera.

  • Издание Politico сообщает со ссылкой на американские официальные лица и свои источники, что ️у аэропорта Кабула подорвался террорист-смертник из ИГ**.

  • МИД РФ предупредил о возможности второго теракта в аэропорту Кабула.

  • Телеканал Sky News сообщает, что из аэропорта Кабула продолжают вылетать самолёты.

  • По информации талибов, взрыв в аэропорту — дело рук террористов. Ранее министр информации «Талибана» сообщил российским журналистам, что талибы передали НАТО информацию об угрозе теракта со стороны ИГ**.

    Данную информацию в своём Telegram-канале сообщил корреспондент RT Мурад Газдиев, который находится в Кабуле.

    ** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

  • В результате теракта у аэропорта Кабула погибли 13 человек, в том числе дети, сообщает Reuters со ссылкой на представителя талибов*.

    По информации телеканала Al Hadath, среди погибших есть американские военнослужащие.

  • По данным Минобороны Турции, в районе аэропорта в Кабуле произошло два взрыва.

  • Ruptly ведёт прямую трансляцию из Кабула.

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