СМИ сообщили о 13 погибших: возле аэропорта Кабула произошёл взрыв
- Reuters
- © U.S. Army / Sgt. Jillian G. Hix
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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26 августа 2021
Число пострадавших в результате двух взрывов в Кабуле возросло до 70 человек, сообщает Al Jazeera.
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В Пентагоне подтвердили, что в результате теракта в Кабуле «есть потери» среди американцев.
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Более 50 человек получили ранения в результате взрывов в Кабуле, сообщает телеканал Al Jazeera.
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Издание Politico сообщает со ссылкой на американские официальные лица и свои источники, что ️у аэропорта Кабула подорвался террорист-смертник из ИГ**.
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МИД РФ предупредил о возможности второго теракта в аэропорту Кабула.
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Телеканал Sky News сообщает, что из аэропорта Кабула продолжают вылетать самолёты.
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По информации талибов, взрыв в аэропорту — дело рук террористов. Ранее министр информации «Талибана» сообщил российским журналистам, что талибы передали НАТО информацию об угрозе теракта со стороны ИГ**.
Данную информацию в своём Telegram-канале сообщил корреспондент RT Мурад Газдиев, который находится в Кабуле.
** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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В результате теракта у аэропорта Кабула погибли 13 человек, в том числе дети, сообщает Reuters со ссылкой на представителя талибов*.
По информации телеканала Al Hadath, среди погибших есть американские военнослужащие.
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По данным Минобороны Турции, в районе аэропорта в Кабуле произошло два взрыва.
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Ruptly ведёт прямую трансляцию из Кабула.