СМИ сообщили о 13 погибших: возле аэропорта Кабула произошёл взрыв

Возле аэропорта афганской столицы прогремел взрыв. По данным СМИ, погибли по меньшей мере 13 человек, многие получили ранения. Сообщается, что нападение у входа в аэропорт совершил террорист-смертник. Ранее представители «Талибана»* заявили, что предупредили НАТО об угрозе террористической атаки в Кабуле.

Reuters

© U.S. Army / Sgt. Jillian G. Hix