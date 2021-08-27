Глава МИД Италии заявил о ключевой роли России в урегулировании кризиса в Афганистане

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Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что, по мнению итальянской стороны, России принадлежит ключевая роль в урегулировании кризиса в Афганистане.
Глава МИД Италии заявил о ключевой роли России в урегулировании кризиса в Афганистане
  • Reuters

«В нынешний деликатный момент (в Афганистане. — RT) крайне важно работать в тесной координации международного сообщества. И в этом контексте Россия играет ключевую роль», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим министр добавил, что только глобальные единые и последовательные международные подходы позволят разрешить афганский кризис.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках рабочего визита в Италию провёл переговоры с Ди Майо. Дипломаты обсудили вопросы международной и региональной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане. 

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