Глава МИД Италии заявил о ключевой роли России в урегулировании кризиса в Афганистане
- Reuters
«В нынешний деликатный момент (в Афганистане. — RT) крайне важно работать в тесной координации международного сообщества. И в этом контексте Россия играет ключевую роль», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим министр добавил, что только глобальные единые и последовательные международные подходы позволят разрешить афганский кризис.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках рабочего визита в Италию провёл переговоры с Ди Майо. Дипломаты обсудили вопросы международной и региональной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане.