«Спасти свою репутацию»: что стоит за заявлением Байдена об ударах по ИГ после теракта в аэропорту Кабула

Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что Вашингтон накажет террористов, организовавших теракты в аэропорту Кабула. Ответственность за гибель десятков гражданских лиц и по меньшей мере 13 военнослужащих США глава Белого дома возложил на афганскую ячейку ИГ* «Вилаят Хорасан». Байден сообщил, что поручил военным подготовить план нанесения ударов по главарям и позициям боевиков. В свою очередь, Москва считает, что трагедия стала следствием хаоса, возникшего в республике. По мнению экспертов, США вряд ли смогут ликвидировать ячейку террористов в ходе ограниченной военной операции, а массированные бомбардировки могут повлечь жертвы среди мирного населения.

Президент США Джо Байден пообещал наказать боевиков, организовавших террористическую атаку в районе аэропорта им. Хамида Карзая в Кабуле.

Напомним, 26 августа в результате нескольких диверсий в афганской столице погибли, по данным СМИ, более 170 человек. Также сообщается о гибели 13 американских военнослужащих. Взрывы прогремели у северных ворот аэропорта и возле отеля Baron, расположенного неподалёку от воздушной гавани.

«Те, кто осуществил эту атаку, а также любой, кто хочет причинить вред Америке, знайте: мы не простим. Мы не забудем. Мы вас найдём и заставим поплатиться. Я буду защищать наши интересы и наш народ всеми доступными мне средствами», — сказал Байден.

Ссылаясь на данные американской разведки, глава Белого дома возложил ответственность за теракт на «Вилаят Хорасан» (филиал ИГ* в Афганистане) — группировку, действующую на территориях республики и соседнего Пакистана.

Также по теме Отсутствие консенсуса: почему в ЕС нет единого мнения о необходимости принимать беженцев из Афганистана В Евросоюзе вопрос о приёме беженцев из Афганистана вызвал острую дискуссию. Так, премьер-министр Словении Янез Янша, чья страна...

Байден также сообщил, что поручил военному командованию Соединённых Штатов разработать план нанесения ударов по главарям и позициям этой группировки. В то же время президент США подчеркнул, что Вашингтон не намерен начинать новую военную кампанию.

«И что касается поиска, нахождения лидеров ИГИЛ, по распоряжению которых это было исполнено, у нас есть некоторые основания полагать, что мы знаем, кто эти люди (хотя полной уверенности нет), и мы найдём способы их поймать — по-своему, без крупных военных операций… Где бы они ни находились», — отметил Байден.

В память о погибших в Кабуле военнослужащих в Соединённых Штатах объявлен траур. До заката 30 августа будут приспущены государственные флаги над Белым домом и другими административными учреждениями США.

«Пессимистические прогнозы»

С середины августа Афганистан фактически находится под властью «Талибана»**. На своей странице в Twitter представитель этого движения Вардак Альханафи выразил обеспокоенность случившимся. Он не стал называть виновных, но заявил, что Соединённые Штаты несут ответственность за безопасность аэропорта, так как контролируют его.

В Кремле также осудили теракты в Кабуле. 27 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что террористы воспользовались хаосом, который воцарился в Афганистане.

«К сожалению, подтверждаются пессимистические прогнозы относительно того, что хаосом, который возник в Афганистане, обязательно не преминут воспользоваться засевшие там террористические группировки и организации, в первую очередь ИГИЛ и производные от ИГИЛ», — сказал Песков.

Колонна афганцев, ожидающих очереди на посадку в самолёт ВВС США

AFP

© Donald R. ALLEN / US AIR FORCE

Как полагают эксперты, теракт в Кабуле стал прямым следствием поспешного вывода американских войск. В июне талибы развернули масштабное наступление на провинции республики. Правительственная армия в большинстве случаев практически не оказывала сопротивления. 15 августа талибы объявили о захвате Кабула и власти в стране.

Аэропорт Кабула остаётся фактически единственной гаванью, через которую можно покинуть Афганистан. Соединённые Штаты и другие западные государства спешно пытаются эвакуировать из республики своих граждан и афганцев, которые сотрудничали с ними с 2001 года.

В беседе с RT директор Института стратегических исследований РУДН Дмитрий Егорченков заявил, что теракт в Кабуле стал красноречивым свидетельством неспособности Вашингтона обеспечить безопасность в стратегически важных зонах на территории Кабула.

«Произошедшая в Кабуле трагедия — прямое следствие непродуманных действий США. Напоминающий бегство вывод войск и эвакуация дипломатов дестабилизировали ситуацию, спровоцировали хаос в аэропорту и на прилегающих к нему территориях, чем в итоге и воспользовались террористы», — рассуждает Егорченков.

По его мнению, теракт вблизи кабульской воздушной гавани свидетельствует о провале американской политики последних двух десятилетий. Этот курс характеризовался грубым вмешательством во внутренние дела Афганистана и ряда ближневосточных стран, «где также поднял голову терроризм».

Также по теме «Ситуация близка к панике»: как западные страны пытаются обеспечить эвакуацию гражданских лиц из Афганистана Эвакуация гражданских лиц из Афганистана стала предметом разговора президента США Джо Байдена с советником по нацбезопасности Джейком...

«Соединённые Штаты приходили с целью «освобождения» народов и борьбы с террористами, но на самом деле именно присутствие Вашингтона привело к широкому распространению радикальных идей и экстремистских формирований. От чего, как мы видим, страдают и сами американцы, и местные мирные жители», — констатировал Егорченков.

«Вилаят Хорасан», которая, с точки зрения разведки США, является организатором теракта в Кабуле, считается одной из самых агрессивных экстремистских ячеек в ИГ, напоминают политологи.

В докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша «Дети и вооружённый конфликт в Афганистане», который был опубликован в 2019 году, говорилось о том, что «Вилаят Хорасан» был создан в январе 2015 года.

Бандформирование состоит из джихадистов Пакистана, боевиков, которые входили в афганские отряды «Талибана», а также участников «Исламского движения Узбекистана» («Исламская партия Туркестана»)***. Группировка базируется в восточной части Афганистана. На момент публикации доклада «Вилаят Хорасан» насчитывал 2,5—4 тыс. боевиков.

Организация известна атаками в крупных городах, нападениями на школы, больницы, убийствами детей и вербовкой в свои ряды несовершеннолетних. Распространённой практикой группировки является использование террористов-смертников.

В докладе Комитета по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями Совета Безопасности ООН от июня 2019 года сообщалось, что «Вилаят Хорасан» поддерживала прямые связи с ядром ИГ в Ираке и Сирии. В частности, террористы из Афганистана обсуждали с ближневосточными экстремистами кадровые назначения, координировали подготовку пропагандистских видеороликов на арабском языке и пушту.

Колонна боевиков ИГ

globallookpress.com

© Handout/ZUMAPRESS.com

Ранее «Вилаят Хорасан» получал денежную поддержку «из главного центра» на Ближнем Востоке, но впоследствии, как отмечается в документе, стал в большей степени полагаться «на самостоятельное финансирование».

Основу доходов группировки составили незаконная добыча полезных ископаемых, вырубка леса, вымогательства у транспортных предприятий, «налогообложение местных домохозяйств, сбор средств из фондов солидарности зарубежных мечетей и международные пожертвования».

В докладе Гутерреша отмечается, что территориальная экспансия «Вилаят Хорасан» в Афганистане сдерживалась «операциями Афганских сил безопасности и международных сил, мобилизацией местных ополченцев и, помимо этого, наступательными действиями талибов».

«Уменьшить накал негатива»

В комментарии RT научный сотрудник Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Омар Нессар отметил, что «Вилаят Хорасан» является одной из наиболее радикальных ячеек ИГ, так как она нацелена на активную экспансию внутри Афганистана и за его пределами.

«Эта ячейка очень опасна, потому что она ставит перед собой такие глобальные цели и задачи, как выход за пределы Афганистана и распространение по Центральной Азии и другим регионам», — констатировал Нессар.

В свою очередь, Дмитрий Егорченков подчеркнул, что любая ячейка ИГ представляет собой агрессивное и крайне опасное формирование «вне зависимости от наименования и местоположения».

«Я думаю, что у США сейчас нет чёткого понимания, кто конкретно должен быть наказан за теракт. После выступления Байдена у меня сложилось впечатление, что он просто говорит то, что ему написали. Чтобы спасти свою репутацию, Байдену требовалось назвать противника, которому нужно отомстить. Собственно, он это и сделал, сославшись на спецслужбы», — говорит Егорченков.

Также на russian.rt.com Формирование нового органа власти и сопротивление талибам: как развиваются события в Афганистане

При этом опрошенные RT эксперты сомневаются, что в ходе планируемых ударов Соединённым Штатам удастся реализовать план разгрома «Вилаят Хорасан». Аналитики напомнили, что лидеры бандформирований ИГ в Афганистане неоднократно уничтожались, однако такие операции не оказывали существенного влияния на деятельность группировок.

Например, в докладе Комитета по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями Совета Безопасности ООН сообщалось, что в 2018 году были уничтожены несколько важных главарей «Вилаят Хорасан».

В апреле в провинции Фарьяб в результате авиаудара был уничтожен один из лидеров группировки этнический узбек Кари Хекматулла, в августе в провинции Нангархар ликвидирован главарь Абу Саид Баджаури. В декабре 2018 года был уничтожен «исполняющий обязанности» главы «Вилаят Хорасан» Кари Риаз. Тем не менее, как следует из материалов всемирной организации, группировка продолжила функционировать.

«Серией авиаударов ситуацию не изменить. Вашингтон не хочет ввязываться в новый конфликт и опять застревать в Афганистане. На мой взгляд, такие меры нужны Байдену для решения внутриполитических задач — ему необходимо уменьшить накал негатива из-за проблем, которые появились в результате поспешного вывода войск и эвакуации гражданских лиц», — считает Нессар.

При этом аналитик опасается, что жертвами американских бомбардировок, как и прежде, могут стать мирные жители Афганистана. По его словам, инфраструктура террористов ИГ зачастую плотно интегрирована в жилые кварталы афганских городов.

«Анонсированные Байденом авиаудары по ячейкам ИГ могут только ещё больше осложнить ситуацию. Дело в том, что силы ИГ в Афганистане сосредоточены в жилых районах населённых пунктов Афганистана. Удары по ним повлекут жертвы среди мирного населения, а воевать на земле американцы вряд ли будут — сейчас это слишком рискованно», — подчеркнул Нессар.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.