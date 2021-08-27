Псаки заявила, что США не доверяют «Талибану»

В США не считают радикальное движение «Талибан»* друзьями и не доверяют им, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я не пытаюсь подсластить наши мысли о «Талибане». Это не группа, которой мы доверяем, не наши друзья, мы этого никогда не говорили», — сказала она в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Псаки подчеркнула, что США необходимо продолжать координацию с представителями движения, так как это предоставляет возможность организовать эвакуацию граждан из Афганистана.

Президент Соединённых Штатов Джо Байден ранее со ссылкой на данные разведки сообщил, что теракт в Кабуле организовали боевики группировки «Исламское государство в Хорасане»**.

Общее количество жертв при взрыве превысило 100 человек.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.