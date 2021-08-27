Байден: по данным разведки США, за терактом в Кабуле стоит ИГ
- Reuters
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«По оценкам разведки, группировка, известная как «ИГ в Хорасане», совершила атаку, которая унесла жизни американских военнослужащих, охранявших аэропорт, и тяжело ранила ещё нескольких», — сказал он в ходе пресс-конференции в Белом доме.
При этом представитель Центрального командования ВС США майор Джон Ригсби ранее в комментарии CNN сообщил, что серию контролируемых взрывов в аэропорту Кабула совершили американские военные.
В Пентагоне 26 августа подтвердили гибель 12 американских военнослужащих в результате взрывов у аэропорта Кабула.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.