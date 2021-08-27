Военные США подтвердили, что произвели в Кабуле несколько контролируемых взрывов
- Reuters
Об этом он сообщил в комментарии CNN.
По его словам, военнослужащие ВС США выполнили серию запланированных взрывов в международном аэропорту в столице Афганистана.
Ранее официальный представитель радикального движения «Талибан»* Забихулла Муджахид заявил, что взрывы были осуществлены военными США с целью уничтожения своего оборудования.
В Пентагоне 26 августа подтвердили гибель 12 американских военнослужащих в результате взрывов у аэропорта Кабула.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.