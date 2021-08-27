WSJ: общее количество жертв при взрыве в Кабуле превысило 100 человек

Общее число жертв взрывов в аэропорту афганской столицы превысило 100 человек, включая 13 погибших американских военных.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

В Пентагоне ранее подтвердили гибель 13 военных ВС США в результате теракта в Кабуле.

Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за нападение.

Президент США Джо Байден пообещал наказать ответственных за теракт в Кабуле. По его словам, американские военные подготовят планы по нанесению серии ударов по позициям группировки «Исламское государство в Хорасане».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.