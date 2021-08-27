США подготовят планы ударов по позициям ИГ

Американские военные подготовят планы по нанесению серии ударов по позициям группировки «Исламское государство в Хорасане»*, заявил президент США Джо Байден.

«Я также приказал своим военачальникам разработать оперативные планы по нанесению ударов по объектам и руководству «ИГ в Хорасане». Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который мы выберем», — сказал он в ходе выступления в Белом доме.

Президент США ранее заверил, что ответственные за теракт в районе аэропорта Кабула будут пойманы и понесут наказание.

В Пентагоне подтвердили гибель 12 американских военнослужащих в результате взрывов в афганской столице.

Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.