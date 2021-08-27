США подготовят планы ударов по позициям ИГ

Короткая ссылка
Американские военные подготовят планы по нанесению серии ударов по позициям группировки «Исламское государство в Хорасане»*, заявил президент США Джо Байден.
США подготовят планы ударов по позициям ИГ
  • Reuters
  • © Jonathan Ernst

«Я также приказал своим военачальникам разработать оперативные планы по нанесению ударов по объектам и руководству «ИГ в Хорасане». Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который мы выберем», — сказал он в ходе выступления в Белом доме.

Президент США ранее заверил, что ответственные за теракт в районе аэропорта Кабула будут пойманы и понесут наказание.

В Пентагоне подтвердили гибель 12 американских военнослужащих в результате взрывов в афганской столице.

Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить