США подготовят планы ударов по позициям ИГ
- Reuters
- © Jonathan Ernst
«Я также приказал своим военачальникам разработать оперативные планы по нанесению ударов по объектам и руководству «ИГ в Хорасане». Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который мы выберем», — сказал он в ходе выступления в Белом доме.
Президент США ранее заверил, что ответственные за теракт в районе аэропорта Кабула будут пойманы и понесут наказание.
В Пентагоне подтвердили гибель 12 американских военнослужащих в результате взрывов в афганской столице.
Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.