Байден пообещал наказать ответственных за теракт в Кабуле

Ответственные за теракт близ аэропорта Кабула будут пойманы и понесут наказание, заявил президент США Джо Байден.

«Тем, кто совершил эту атаку… мы не простим, мы не забудем, мы найдём вас и заставим заплатить», — сказал он, выступая в Белом доме.

Ранее Пентагон подтвердил гибель 12 американских военнослужащих в результате взрывов в афганской столице.

По данным СМИ, всего погибли более 70 человек, свыше 150 получили ранения.

Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за нападение.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.