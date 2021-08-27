Байден пообещал наказать ответственных за теракт в Кабуле

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Ответственные за теракт близ аэропорта Кабула будут пойманы и понесут наказание, заявил президент США Джо Байден.
Байден пообещал наказать ответственных за теракт в Кабуле
  • Reuters
  • © Jonathan Ernst

«Тем, кто совершил эту атаку… мы не простим, мы не забудем, мы найдём вас и заставим заплатить», — сказал он, выступая в Белом доме.

Ранее Пентагон подтвердил гибель 12 американских военнослужащих в результате взрывов в афганской столице.

По данным СМИ, всего погибли более 70 человек, свыше 150 получили ранения.

Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за нападение.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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