Байден пообещал наказать ответственных за теракт в Кабуле
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«Тем, кто совершил эту атаку… мы не простим, мы не забудем, мы найдём вас и заставим заплатить», — сказал он, выступая в Белом доме.
Ранее Пентагон подтвердил гибель 12 американских военнослужащих в результате взрывов в афганской столице.
По данным СМИ, всего погибли более 70 человек, свыше 150 получили ранения.
Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за нападение.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.