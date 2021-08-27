Глава Минобороны Великобритании заявил о росте угрозы безопасности в Афганистане
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что все британские военнослужащие будут выведены из Афганистана, так как угроза безопасности в стране возрастает.
- Reuters
Как пишет Sky News, по его словам, ВС Великобритании покинут Афганистан до 31 августа.
Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры о ситуации в Афганистане с главой МИД Великобритании Домиником Раабом.
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