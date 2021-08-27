Госсекретарь США обсудил ситуацию в Афганистане с Домиником Раабом

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры о ситуации в Афганистане с главой МИД Великобритании Домиником Раабом.

Об этом Блинкен сообщил в своём аккаунте в Twitter.

«После сегодняшней ужасной атаки я обсудил ситуацию с безопасностью в Кабуле и дипломатические усилия по формированию скоординированного международного подхода к вызовам в Афганистане с Домиником Раабом», — написал он.

По информации WSJ, общее число жертв взрывов в аэропорту Кабула 26 августа превысило 100 человек, включая 13 погибших американских военных.

Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за нападение.

Президент США Джо Байден ранее пообещал наказать ответственных за теракт в Кабуле. По его словам, американские военные подготовят планы по нанесению серии ударов по позициям группировки «Исламское государство в Хорасане».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.