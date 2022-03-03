ЕК выделит €4 млн на «поддержку» гражданского общества в Молдавии

Еврокомиссия намерена выделить грант на реализацию проекта, цель которого — «укрепить потенциал гражданского общества» в Молдавии. Предполагается также оказать финансовую помощь организациям, выступающим за евроинтеграцию. С описанием гранта ознакомился RT.

«Глобальная цель данного конкурса предложений заключается в укреплении потенциала организаций гражданского общества в процессе реализации Соглашения об ассоциации (между Молдавией и ЕС. — RT), в том числе на местном уровне», — говорится в документе.

При этом, как пояснили в ЕК, одна из задач проекта заключается в сотрудничестве с выступающими за евроинтеграцию «Платформой гражданского общества ЕС — Молдова» и «Молдавской национальной платформой Форума гражданского общества Восточного партнёрства». Этим структурам будет оказана финансовая поддержка.

Кроме того, в рамках проекта Еврокомиссии планируется укрепить потенциал молодёжи Молдавии в сфере предпринимательства, провести тренинги для молодых людей и усовершенствовать нормативно-правовую базу в этом направлении.

Общий бюджет проекта составит €4 млн, мероприятия развернутся на территории Молдавии и Приднестровья.

В прошлом году стало известно о планах Госдепартамента США выделить более $3 млн на программы по «развитию» СМИ и «просвещению» молдавского гражданского общества.