ЕК выделит €4 млн на «поддержку» гражданского общества в Молдавии
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«Глобальная цель данного конкурса предложений заключается в укреплении потенциала организаций гражданского общества в процессе реализации Соглашения об ассоциации (между Молдавией и ЕС. — RT), в том числе на местном уровне», — говорится в документе.
При этом, как пояснили в ЕК, одна из задач проекта заключается в сотрудничестве с выступающими за евроинтеграцию «Платформой гражданского общества ЕС — Молдова» и «Молдавской национальной платформой Форума гражданского общества Восточного партнёрства». Этим структурам будет оказана финансовая поддержка.
Кроме того, в рамках проекта Еврокомиссии планируется укрепить потенциал молодёжи Молдавии в сфере предпринимательства, провести тренинги для молодых людей и усовершенствовать нормативно-правовую базу в этом направлении.
Общий бюджет проекта составит €4 млн, мероприятия развернутся на территории Молдавии и Приднестровья.
В прошлом году стало известно о планах Госдепартамента США выделить более $3 млн на программы по «развитию» СМИ и «просвещению» молдавского гражданского общества.