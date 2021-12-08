В США призвали Россию вывести военных «с территории Молдавии»

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Ксения Калинкина
Члены палаты представителей США Дэвид Прайс и Август Пфлюгер внесли на рассмотрение конгресса проект резолюции, который в том числе содержит обращённый к России призыв «вывести военные силы с международно-признанной территории Молдавии». RT ознакомился с документом.
В США призвали Россию вывести военных «с территории Молдавии»
  • © Сергей Кузнецов
  • РИА Новости

Как следует из текста проекта резолюции, речь идёт о Приднестровье. Прайс и Пфлюгер напомнили, что Россия сохраняет в регионе контингент вооружённых сил, а также военную технику и боеприпасы, что якобы является «оккупацией молдавской территории и нарушением территориального суверенитета страны».

Наряду с этим конгрессмены добавили, что политика Соединённых Штатов направлена на «поддержку независимости» Молдавии и «нерушимости её границ», в связи с чем призвали Москву вывести свои силы «с международно признанной территории» республики.

В ноябре 2020 года президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинёв выступает за диалог с Москвой по проблеме вывода из Приднестровья российских войск — оперативной группы российских войск (ОГРВ) и миротворцев.

Комментируя эту инициативу, глава непризнанной республики Вадим Красносельский заявил, что в Приднестровье не отделяют ОГРВ от миротворческого контингента России.

«Российские военнослужащие из ОГРВ проходят службу в миротворческом контингенте на ротационной основе. Это и есть те российские солдаты, которые оберегают мир и спокойствие», — уточнил он.

Со своей стороны глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что цель нахождения миротворцев в Приднестровье заключается в том, чтобы не допустить «нового всплеска кровавого конфликта».

В Москве неоднократно подчёркивали, что российские военнослужащие находятся в указанном регионе на законных основаниях.

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