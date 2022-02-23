В ЕП заявили о «враждебных действиях» России в Приднестровье

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Юлия Гуреева
Депутат Европарламента из Румынии Евгений Томак обратился к Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепу Боррелю по поводу ситуации в Приднестровье. В частности, парламентария интересует, планируется ли «призвать Москву к ответственности» за её деятельность в регионе. С его письмом ознакомился RT.
В ЕП заявили о «враждебных действиях» России в Приднестровье
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«Планирует ли вице-президент, Высокий представитель (Жозеп Боррель. — RT) включить вопрос приднестровского конфликта в двусторонние и многосторонние обсуждения с Россией и призвать Москву к ответственности за нарушения международного права, а также принципов и обязательств ОБСЕ?» — говорится в документе.

По словам Томака, в Приднестровье наблюдаются «постоянные враждебные действия» со стороны России.

Евродепутат убеждён, что Москва якобы «финансирует» сепаратистскую повестку и «поддерживает» незаконное военное присутствие, коррупцию и активное распространение антизападной дезинформации, тем самым способствуя дестабилизации в регионе.

Томак также поинтересовался, как Боррель планирует повысить приоритет проблемы приднестровского конфликта в рамках обсуждений внешней политики и безопасности ЕС, ориентируясь при этом на более широкие ответные меры на «злонамеренное влияние» России в регионе.

Российские власти неоднократно подчёркивали, что в Приднестровье на законных основаниях находится миротворческий контингент. Благодаря его присутствию в прошлом году не было допущено ни одного военного инцидента, который мог бы дестабилизировать ситуацию в регионе. 

Кроме того, Москва выступает за проведение переговоров относительно приднестровского конфликта в формате «5 + 2». Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Россия готова стать гарантом и посредником в процессе урегулирования.

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