Американский конгрессмен-демократ Уильям Китинг заявил о якобы «незаконном присутствии военных России» в Приднестровье и призвал «вывести оттуда все российские вооружённые силы». Об этом говорится в проекте резолюции политика по случаю 30-летия независимости Молдавии. С документом ознакомился RT.

В тексте резолюции Китинг подчеркнул, что Соединённые Штаты осуждают «незаконное присутствие вооружённых сил России в Приднестровском регионе Молдавии».

«Палата представителей призывает вывести все силы и средства, принадлежащее российским службам безопасности или вооружённым силам, с суверенной территории Молдавии», — говорится в документе.

Помимо этого, в проекте резолюции выражена поддержка Молдавии на её пути к «продвижению демократии» и «европейской интеграции».

Также отмечается необходимость помогать «устремлениям народа Молдавии укреплять связи с трансатлантическими партнёрами США».

По словам конгрессмена, в интересах Вашингтона и его союзников способствовать «демократическому управлению, энергетической безопасности и экономическому росту» в этой стране.

Напомним, в Москве не раз подчёркивали, что российские миротворцы находятся в Приднестровье на законных основаниях.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон высказался за сохранение миротворцев. По его мнению, те, кто призывает вывести контингент, не понимают важности его присутствия или «хотят провокаций».

В прошлом году избранный президент Майя Санду заявила, что российские ВС должны покинуть Приднестровье.

Позднее президент России Владимир Путин сообщил о готовности вывести миротворцев, но только когда позволит обстановка в регионе.