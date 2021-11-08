В конгрессе США призвали вывести российские ВС из Приднестровья

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Юлия Гуреева
Американский конгрессмен-демократ Уильям Китинг заявил о якобы «незаконном присутствии военных России» в Приднестровье и призвал «вывести оттуда все российские вооружённые силы». Об этом говорится в проекте резолюции политика по случаю 30-летия независимости Молдавии. С документом ознакомился RT.
В конгрессе США призвали вывести российские ВС из Приднестровья
  • © Сергей Кузнецов
  • РИА Новости

В тексте резолюции Китинг подчеркнул, что Соединённые Штаты осуждают «незаконное присутствие вооружённых сил России в Приднестровском регионе Молдавии».

«Палата представителей призывает вывести все силы и средства, принадлежащее российским службам безопасности или вооружённым силам, с суверенной территории Молдавии», — говорится в документе.

Помимо этого, в проекте резолюции выражена поддержка Молдавии на её пути к «продвижению демократии» и «европейской интеграции».

Также отмечается необходимость помогать «устремлениям народа Молдавии укреплять связи с трансатлантическими партнёрами США».

По словам конгрессмена, в интересах Вашингтона и его союзников способствовать «демократическому управлению, энергетической безопасности и экономическому росту» в этой стране.

Напомним, в Москве не раз подчёркивали, что российские миротворцы находятся в Приднестровье на законных основаниях.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон высказался за сохранение миротворцев. По его мнению, те, кто призывает вывести контингент, не понимают важности его присутствия или «хотят провокаций».

В прошлом году избранный президент Майя Санду заявила, что российские ВС должны покинуть Приднестровье. 

Позднее президент России Владимир Путин сообщил о готовности вывести миротворцев, но только когда позволит обстановка в регионе.

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